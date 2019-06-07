شباب الأهلي يفاوض الأرجنتيني مينوسي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تلقى لاعب الارتكاز الأرجنتيني لوكاس مينوسي (26 عاماً)، عرضاً من نادي شباب الأهلي، حسب ما أشارت إليه صحف أرجنتينية أكدت أيضاً، أن اللاعب تلقى عرضاً خليجياً ثانياً، بدون الكشف عن تفاصيله.

كما أشارت الصحف الأرجنتينية، إلى أن نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، دخل في منافسة على ضم مينوسي، الذي أوصى بالتعاقد معه مواطنه رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، بعدما أشاد بقدرات اللاعب.

والذي شارك مع ناديه تيغري، 23 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفاً واحداً، مع العلم أن تيغري طلب 3 ملايين دولار للتخلي عن مينوسي. يذكر أن، شباب الأهلي، قرر الاحتفاظ فقط بالبرازيلي لوفانور، والسماح برحيل الأرجنتينيين فيكيو ودياز، والأكوادوري ايوفي.