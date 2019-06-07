النصر ينفي تلقيه عروضاً لخليفة مبارك

المصدر: دبي- عـدنان الغربي

نفى مصدر مسؤول بنادي النصر تلقي الإدارة أي عروض رسمية تخصّ المدافع خليفة مبارك، الذي يستمر عقده مع الفريق إلى غاية 2020، مشيراً إلى أن موقف العميد سليم.

من جهة أخرى، أكد عادل العامري وكيل اللاعب أن لديه أكثر من عرض من أندية دوري الخليج العربي المنافسة على المراكز الأولى لشراء عقد اللاعب سيقدمها إلى الإدارة في الفترة المقبلة، موضحاً أن مصير خليفة مبارك بيد النصر، وأن الأخير مستعدّ للتفريط فيه في حال تلقى العرض المناسب.

وغاب خليفة مبارك عن تشكيلة العميد خلال الدور الثاني من الموسم المنتهي بسبب إصابته بكسر أثناء مشاركته مع منتخبنا الوطني في أمم آسيا بالإمارات يناير الماضي، ويخضع حالياً لبرنامج تأهيلي، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب مع بداية الموسم الجديد.