عودة عموري الوشيكة تطرب جماهير العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أقامت جماهير نادي العين احتفالا مفتوحا على الواقع الافتراضي بمواقع التواصل الاجتماعي بتويتر وانستغرام، والفايسبوك، بعد أن أكدت تقارير أخباريه أن عودة قائد الفريق السابق وصانع ألعابه الموهوب عمر عبد الرحمن ( عموري)، أصبحت وشيكة، وهي مسألة وقت ليس إلا، بعد أن قضى اللاعب موسما واحدا محترفا بالهلال السعودي.

وأكدت مصادر قريبة الصلة أن العين سيتعاقد مع اللاعب بعقد انتقال حر يمتد لخمس سنوات مقبلة، فيما رحب عموري بالعودة إلى بيته من جديد، وينتظر أن يعلن النادي رسميا اتمام الاتفاق مع اللاعب ليطرب جماهيره بأنباء سعيدة أخرى تضاف لقائمة الأخبار التي كانت مدعاة لاحتفالية أنصاره أخيرا.

وكانت إدارة شركة الكرة بنادي العين نجحت في إسعاد جماهير الفريق البنفسجي بصفقات نوعية بدأت بالمدرب الكرواتي إيفان ليكو (41 عاما) ليقود الجهاز الفني لمدة عامين بديلا للإسباني خوان كارلوس غاريدو المنتهية فترة تعاقده مع النادي.

وتضاعفت الفرحة العيناوية بشراء بطاقة المهاجم البرازيلي المتألق كايو كانيدو لمدة 3 مواسم من فريق نادي النصر، فيما أكدت المصادر أن النادي بصدد الاعلان عن صفقتين جديدتين بالتعاقد مع كل من التوغولى كودجو لابا قادما من نهضة بركان المغربي والحاصل على لقب هدف مسابقة الكونفيدرالية أخيرا، والجزائري عبد الرحمن مزيان لاعب نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وبانضمام كايو وكودجو ومزيان، بالإضافة لتجديد تعاقد الياباني شيوتاني لعامين، يكون العين أكمل ملف الأجانب الأربعة، ليسعد قاعدته العريضة ويطمئن أنصاره على جاهزيته للموسم الكروي الجديد.