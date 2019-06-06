صفقة تبادلية بين الوصل والنصر

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أوشكت الصفقة التبادلية التي جرى الإعداد لها الفترة الماضية بين الوصل والنصر على الانتهاء حيث ينتقل بموجبها سالم العزيزي لاعب الوصل للعب ضمن صفوف العميد، مقابل انتقال لاعب النصر أحمد الياسي لصفوف الوصل بدءاً من الموسم المقبل.

وتشير مصادر " البيان الرياضي" إلى أن أبرز الراحلين عن قلعة " الإمبراطور" في الفترة المقبلة هم:" حميد عباس وحمد البلوشي، وأحمد عيسى"، بينما ترددت أنباء عن تلقي الوصل عرضاً من نظيره شباب الأهلي لنيل خدمات المحترف البرازيلي في صفوف الوصل فابيو دي ليما مقابل مبلغ مالي و3 لاعبين من شباب الأهلي يرحلون إلى الوصل وهم عبد العزيز الكعبي، وحسن إبراهيم، ومانع محمد.