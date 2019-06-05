البرازيلي كايو عيناوي لمدة 3 مواسم مقابل 6 ملايين دولار

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أعلن نادي العين رسمياً عن شراء بطاقة البرازيلي، كايو كانيدو “28 سنة”، بعد الاتفاق مع نادي الوصل مقابل 6 ملايين دولار، ليصبح لاعبا للعين لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وسيرتدى اللاعب القميص رقم (7)، فيما أعربت شركة نادي العين لكرة القدم عن بالغ تقديرها لإدارة نادي الوصل على التعامل الاحترافي، وأشادت بموقف اللاعب كايو كانيدو، الذي أظهر رغبة كبيرة في الانضمام للعين خلال فترة التفاوض.

بدوره قال اللاعب كايو كانيدو، في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي لنادي العين، إن الانضمام للعين كان حلماً بالنسبة لي واليوم تحول إلى حقيقة، وشخصياً متحفز جداً للالتقاء بزملائي الجدد، كما أشعر في هذه اللحظة بالحماس للدفاع عن شعار العين قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد ورغبتي كبيرة في المساهمة في تحقيق أهداف النادي وإسعاد القاعدة الجماهيرية التي ظلت تدعم طموحات الفريق بجميع المباريات ومختلف المسابقات، وثقتي كبيرة جداً في مقدرتي على تحقيق الإضافة المطلوبة ضمن قائمة الفريق خلال تحدياتنا القادمة، وأطمح لاعتلاء منصات التتويج وحصد العديد من الإنجازات خلال مسيرتي الكروية مع العين

وأضاف: فترة المفاوضات مع إدارة نادي العين كانت قصيرة جداً و تلقيت خلالها عروضاً من عدة أندية، غير أن العين أدار ملف المفاوضات باهتمام لافت واحترافية عالية الأمر الذي عزز من رغبتي في الانتماء لهذا النادي الكبير، وقد انتقلت إلى العين لتحقيق طموحاتي الكبيرة لأنه النادي الذي يمتلك الإمكانيات العالية ولديه منشآت رياضية على الطراز العالمي الحديث، وعلى جميع جماهير نادي العين أن يتأكدوا بأن كايو الذي أعلن النادي عن التعاقد معه اليوم لم يأت لتقديم 100% من عطائه بل جئت لأعطي 200% لأنني أدرك جيداً قيمة الشعار الذي ارتديه وطموحاته وأهدافه والواقع يفرض علي كمهاجم أن أترجم جهود زملائي إلى أهداف لإسعاد الجماهير.

وقال: أمضيت في الوصل وقتاً رائعاً خلال السنوات الماضية ولكن هذا هو واقع حياة اللاعبين في عالم احتراف كرة القدم، وانتقالي إلى صفوف العين كان لمصلحة جميع الأطراف، وعاد على الوصل بالمكاسب المرجوة وهذا أقل تقدير من الممكن أن أقدمه لهذا النادي ولا يفوتني هنا أن أشكر الجماهير على دعمهم وحبهم لي في كل المناسبات وأشكر كذلك إدارة نادي الوصل.