فريق 14 سنة بشباب الأهلي يشارك في بطولة أتلتيكو مدريد الدولية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يغادر الدولة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، فريق تحت 14 سنة (أ) لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، للمشاركة في بطولة دولية ينظمها نادي أتلتيكو مدريد للمرحلة السنية نفسها.

وتلقى شباب الأهلي، الدعوة من مجلس دبي الرياضي، والذي رشح «فرسان دبي» للمشاركة في البطولة، كون الفريق بطلاً لدوري تحت 14 سنة لكرة القدم.

ويتحمل النادي المنظم نفقات الإقامة للفرق الـ 12 المشاركة في البطولة، وشباب الأهلي، تكاليف سفر بعثته، والتي يترأسها الدكتور موسى عباس مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، وتضم 17 لاعباً، إلى جانب أفراد الجهازين الفني والإداري.

والجدير بالذكر، أن الفريق يقوده المدرب صلاح مرهون، الحاصل على رخصة (البرو)، في مجال التدريب، فيما يضم الجهازان الإداري والفني للفريق، صلاح عبد الله عباس البلوشي مشرف إداري القطاع، سعيد جمعة سليم الحارثي إداري الفريق، محمد مال الله مطر آل علي مساعد مدرب الفريق، داوود صالح قنبر مدرب الحراس، ياسر عز الدين أخصائي العلاج للفريق، محمد ياسين عامل المهمات للفريق.

أما قائمة اللاعبين، فتضم تركي سيف غريب، خالد محمد علي، علي عبد الله الصفار، عبد الله علي كيدي، عيسى حسن عباس، سعيد علي محمد البدواوي، مايد حسن درويش، عبد الله سعيد خميس، حامد محمد إبراهيم، عبد الله حسن أحمد، سعيد محمد عبد الرزاق، محمد عبيد جوهر، محمد علي محمد، عبد العزيز صالح علي، حسن علي حسن، محمد حامد حسن، ناصر جمعة سرور، وحيد علي جلال، جاسم جمعة عبيد، زايد أحمد طالب، غيث بدر سهيل، زايد جاسم حمزة، ماجد حمد المهيري، محمد جوهر ياقوت، حمد عارف أحمد، حمد محمد مال الله، حمد حميد صالح، حسن محمد حسن، راشد عزير أحمد وخليفة ناصر الأنصاري.