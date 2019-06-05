الجزيرة يشارك في كأس محمد السادس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

وافقت شركة الجزيرة لكرة القدم على المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي تحمل اسم كأس الملك محمد السادس، وذلك بعد تلقيها خطاباً رسمياً بالمشاركة. والجزيرة لم يشارك كبديل لنادي الوحدة بعد اعتذاره كما أشيع، بل تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد العربي بالمشاركة إلى جانب الوصل. وستسحب قرعة البطولة في مراكش 23 يوليو المقبل، على أن تكون المباراة الأولى 21 أغسطس.

وكان الجزيرة قد شارك في النسخة الماضية وودع البطولة من الدور الـ32 أمام النصر السعودي، في حين خرج الوصل على يد الأهلي السعودي في ربع النهائي.