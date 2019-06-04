الجزيرة جاهز لخوض منافسات كأس محمد السادس للأبطال

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

وافقت شركة الجزيرة لكرة القدم على المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي تحمل اسم كأس الملك محمد السادس، وذلك بعد تلقيها خطابا رسميا بالمشاركة.

والجزيرة لم يشارك كبديل لنادي الوحدة بعد اعتذاره كما اشيع، بل تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد العربي بالمشاركة بجانب الوصل.

وستسحب قرعة البطولة في مراكش 23 يوليو المقبل، على ان تكون المباراة الأولى 21 اغسطس.

وكان الجزيرة قد شارك في النسخة الماضية والتي حملت اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه وودع الجزيرة البطولة من الدور الـ32 أمام النصر، في حين خرج الوصل على يد الأهلي السعودي في ربع النهائي.