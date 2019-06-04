«عيال مير» يتألقان مع فريق الخوري

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حظيت النسخة التاسعة لبطولة مكتوم بن راشد الرمضانية بحالة استثنائية، عبر تواجد شقيقين تألقا مع فريق فنادق الخوري.

حيث يتولى الإشراف الفني ناصر عبد الله مير علي، في حين، يتولى منصب الإداري شقيقه يوسف عبدالله مير علي، ومن المعروف أن الشقيق الأكبر كان لاعباً في تسعينيات القرن الماضي مع نادي الأهلي سابقاً، في حين، كان شقيقه لاعباً في نادي النصر في الفترة ذاتها، قبل أن يدخل ناصر سلك التحكيم قبل أن يتحول بعدها إلى عالم التدريب.

من جانبه، أكد يوسف مير، إن: «التواجد برفقة شقيقي يمنحني رؤية أفضل لنقاط الضعف التي يتوجب العمل عليها، وهو ما أكدناه في مسيرة فريقنا في البطولة وخاصة بعد التعثر في بداية المشوار والخسارة أمام فريق جوردن، بعدها دخلنا أجواء البطولة وتخطينا فرقاً كبيرة لها مكانتها بساحات اللعبة ومنها فريقا المرحوم عباس والفرسان ومن ثم تعادلنا مع فريق المقام.

في حين، قال ناصر مير: الفريق يمتاز بالروح القتالية والعمل الجماعي والتجانس، خصوصاً أنهم من اللاعبين السابقين في الأندية، الذين لهم نظرتهم الخاصة حول كيفية تطبيق التعليمات التي تعطى لهم أثناء المباراة».