سعيد ربيع مدرباً لمدرسة الكرة بالنادي المصري

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

واصلت مدرسة الكرة بالنادي المصري- عجمان تدريباتها الأسبوعية دون توقف خلال شهر رمضان المبارك بقيادة المدرب سعيد ربيع، والذي تعاقد معه مجلس الإدارة من أجل تطوير أداء اللاعبين والمشاركة في البطولات. وبالفعل شاركت الأكاديمية في أكثر بطولة، إضافة إلى إقامة عدد من المباريات الودية مع فريق نادي عجمان في المراحل السنية المختلفة.

وأشاد محمد فوده أمين السر العام بالنادي بالتعاقد مع المدرب المصري سعيد ربيع، حيث أكد أن اللاعبين الصغار دائماً ما ينظرون إلى مدربهم على أنه مثال أعلى لهم في الملعب وخارجه، موضحاً أن السيرة الذاتية للاعب السابق والتي تشهد إحراز 45 هدفاً في الدوري المصري، كما أنه هداف بطولة كأس مصر عام 2007، وسبق أن لعب للمنتخب المصري الأولمبي والشباب والناشئين، كما درب في مصر بعدد من الأندية والأكاديميات الخاصة وهو ما يجعله مؤهلاً لقيادة فريق من المراحل السنية بأريحية.

وتواصل مدرسة الكرة بالنادي نشاطها وتدريبها بعدما لاقت إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية المصرية والعربية المقيمة في عجمان، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من ثلاث مجموعات طبقاً للأعمار السنية، كما تم تكريم مدرسة الكرة مؤخراً في حفل تكريم المدرب المصري أيمن الرمادي من كبار الحضور وعدد من رموز الرياضة المصرية في الإمارات.