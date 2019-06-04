حتا يدشن صفقاته المحلية بضم سبيل غازي ووليد أحمد

المصدر: دبي-علي الظاهري

دشن فريق حتا الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، أولى صفقاته المحلية استعداداً للموسم المقبل، بالتعاقد مع لاعب الوسط وليد أحمد قادماً من اتحاد كلباء والمدافع سبيل غازي قادماً من فريق النصر بعد أن كان معاراً الموسم الماضي لفريق الإمارات، في صفقتي انتقال حر مدة موسم.

تعاقد

جرت مراسم التعاقد في مقر النادي أول من أمس، بحضور علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا وراشد حسن مدير الفريق الأول للكرة. وانتقل وليد أحمد «33 عاماً» إلى حتا بعد الاستغناء عن خدماته في كلباء الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي، كما سبق له اللعب لأندية شباب الأهلي وعجمان ودبا الفجيرة والشارقة.

وشارك مع «النمور» الموسم الماضي في 23 مباراة بواقع 19 مباراة في دوري الخليج العربي و4 مباريات في مسابقة كأس الخليج العربي، فيما يعد سبيل غازي «25 عاماً» صاحب تجربة سابقة مع «الإعصار» وشارك في 14 مباراة مع الإمارات في الموسم الماضي في بطولة الدوري.

تحضيرات

على جانب آخر، يواصل حتا تحضيراته للموسم الجديد بعد العودة مجدداً إلى دوري الخليج العربي، حيث جددت شركة كرة القدم في نادي حتا، عقود 7 لاعبين من عناصر الخبرة، وهم: عدنان حسين ولاحج صالح وماهر جاسم ومحمد جمال وخالد علي مطر ويوسف شاه ومحمد طالب بناءً على توصية المدرب وليد عبيد، إلى جانب استمرار الحارس عبيد الثاني الذي ما زال عقده سارياً حتى نهاية الموسم المقبل، كما نجح «الإعصار» في ترتيب الأوراق بعد تعاقده مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس لقيادة تدريب الفريق في الموسم المقبل والذي عمل مساعداً لمدرب النصر الأسبق الصربي إيفان يوفانوفيتش وسيكون المدرب وليد عبيد معاوناً له.