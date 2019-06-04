الصين تحتضن كأس آسيا 2023

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يحسم قرار اختيار الدولة المضيفة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، جوهرة البطولات الآسيوية، بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من الترقب، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس.

وستكون كل الأعين مصوبة على الصين، التي باتت المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2023، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة متميزة في تاريخ البطولة، بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام في الإمارات، والتي كانت الأكبر والأكثر استقطاباً للجماهير في تاريخ البطولة، وسجلت ثاني أقدم البطولات القارية في تاريخ العالم، نجاحات كبيرة بعد التغييرات الكبيرة التي شهدتها نسخة عام 2019.

وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة 17 من البطولة إلى 24 منتخباً، وشهدت للمرة الأولى تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، وقدمت خلالها الكأس الجديدة، للمرة الأولى منذ إطلاق البطولة عام 1956، وشهدت أيضاً، تقديم جوائز مالية للمرة الأولى، وبلغت قيمتها 14.8 مليون دولار.

وأثمرت هذه التغييرات عن تحقيق نجاح كبير في كأس آسيا، من خلال تفاعل أكثر من 890 مليون مستخدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب متابعة أكثر من 733 مليون مشاهد للمباريات عبر التلفزيون.