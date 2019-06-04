كلباء يسعى إلى استعارة عمبر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يسعى اتحاد كلباء، للتعاقد مع اللاعب وليد عمبر (26 عاماً)، لاعب شباب الأهلي، على سبيل الإعارة، بعد نهاية فترة إعارة اللاعب إلى نادي الإمارات، والذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

ورغم تألق عمبر مع فريق الإمارات في الموسم الأخير، إلا أن المؤشرات تؤكد أنه حال تقدم اتحاد كلباء بطلب رسمي لاستعارة اللاعب، فسيجد قبولاً من إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، في ظل وجود قائمة مزدحمة من اللاعبين المميزين. وبدأ وليد عمبر، في صفوف الإمارات، قبل أن يتعاقد معه شباب الأهلي، ولكنه لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق، لتتم إعارته أكثر من مرة إلى ناديه السابق.