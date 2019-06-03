تكليف مطر الدرمكي بتسيير شؤون شركة كرة القدم بنادي العين

المصدر: نادي العين- البيان الرياضي

ثمن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، الجهود المخلصة التي بذلها مجلس إدارة شركة كرة القدم، مع انتهاء فترة تكليفه خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي شهدت نجاحات كبيرة وانجازات مشرفة على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، قرارا بتكليف مطر راشد محمد الدرمكي، بتسيير شؤون شركة كرة القدم بنادي العين والإشراف عليها، ومنحه الصلاحيات كافة المطلوبة للإدارة في سبيل تحقيق أغراض الشركة، والتمتع بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للنادي، وينفذ القرار من تاريخ صدوره.

هزاع بن زايد يصدر قراراً بتكليف مطر الدرمكي بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم #نادي_العين pic.twitter.com/1Cyakpik2S — Al Ain FC (@alainfcae) ٢ يونيو ٢٠١٩

وغرد غانم الهاجري، رئيس مجلس الإدارة المنتهية فترة تكليفه "شكراً سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على الثقة الغالية طوال دورة تكليفي واخواني أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.)، وقال (إشادة سمو الشيخ هزاع بن زايد وسام فخر على أعناقنا وما تحقق كان بفضل رعاية ودعم سموه والتزامنا بالاستراتيجية الناجحة التي أرسى معالمها سموه".

د. مطر راشد محمد الحايطه الدرمكي #نادي_العين pic.twitter.com/2TrmH9KxKR — Al Ain FC (@alainfcae) ٢ يونيو ٢٠١٩