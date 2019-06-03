راشد بن عمار يتوّج الفائزين بجوائز «سبورت فور أوول»

المصدر: Ⅶدبي - فائز بجبوج

توّج الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، الفائزين بجوائز استفتاء منصة سبورت فور أوول الإعلامية لنجوم الموسم الكروي الحالي من دوري الخليج العربي، في أربع فئات، وهي (أفضل لاعب مواطن، وأفضل لاعب أجنبي، وأفضل رابطة جماهيرية، وأفضل برنامج تلفزيوني)، واعتمد التصويت في المسابقة على نسبة 50 % للجمهور من متابعين الشبكة، و50 % للخبراء الرياضيين، وجاء الإعلان عن نجوم الموسم في حفل توزيع الجوائز، الذي نظمته شبكة سبورت فور أوول في نسخته الأولى لموسم 2018-2019، مساء أول من أمس، بفندق شيراتون كورنيش الشارقة، بحضور عبد الرسول عبد الله، مؤسس ومدير شبكة سبورت فور أوول، إضافة إلى العديد من الإعلاميين والصحافيين الرياضيين، والرعاة والشركاء، والفائزين بالجوائز، وفرق عمل شبكة سبورت فور أوول على المنصات المختلفة.

المواطنون

حصد صانع ألعاب فخر أبوظبي، خلفان مبارك، جائزة أفضل لاعب مواطن، والتي تنافس عليها أربعة لاعبين، حيث حصد خلفان على 25.5 %، وهي أعلى نسبة تصويت، جمعها بعد حصوله على 364 صوتاً من إجمالي 4843 صوتاً شارك في الاستفتاء من الجماهير، بنسبة 7.5 %، بالإضافة إلى 47 صوتاً من 108 أصوات للخبراء الرياضيين، بنسبة 43.5 %.

فيما نال قائد كتيبة الملك، شاهين عبد الرحمن، المركز الثاني في الاستفتاء، بنسبة 23.4 %، وبفارق ضئيل، بعد منافسة قوية مع خلفان مبارك، وجاء هداف شباب الأهلي القدير، أحمد خليل، في المركز الثالث بنسبة 22.8 %، وحل نجم نادي العين بندر الأحبابي، رابعاً بنسبة 18 %، رغم حصوله على عدد أصوات كبير من الجماهير، إلا أن آراء الخبراء حرمته من المنافسة على لقب نجم الموسم، أما هداف الأبيض والجزيرة، علي مبخوت، فقد احتل المركز الخامس بنسبة 10.4 %.

المحترفون

وفي فئة أفضل لاعب أجنبي، غرد مايسترو الشارقة الجديد، البرازيلي إيجور كورنادو، بعيداً في صدارة الترتيب العام للاستفتاء، بعدما حصد أعلى نسبة بـ 63 %، مقسمة ما بين 34.8 % من الجمهور، و81 % من الخبراء. وفي المركز الثاني جاء كايو كانيديو، لاعب نادي الوصل بـ 24.7 %، وحل ثالثاً لاعب نادي الوحدة سيباستيان تيغالي هداف هذه النسخة من دورينا، بنسبة 10.8 %. وفي المركز الرابع ويلتون سواريز بنسبة 6.4 %، والخامس الفارو نيجريدو، لاعب نادي النصر بنسبة 5 %.

السلطة الرابعة

أما في فئة أفضل برنامج رياضي تليفزيوني، والتي تنافس فيها أربعة برامج على ثلاث قنوات رياضية، هي أبوظبي، ودبي، والشارقة الرياضية، وفي هذه الفئة، خطف برنامج "الجماهير" على دبي الرياضية، لمقدمه المذيع حسن حبيب، المركز الأول بنسبة 36.5 %، بعد منافسة شرسة مع برنامج جيم أوفر، الذي حل وصيفاً بنسبة 35.7 %، وجاء في المركز الثالث برنامج المنصة بنسبة 15.3 %، تلاه برنامج ملاعبنا بنسبة 12.8 %. وفي فئة أفضل رابطة جماهيرية، حسمها جمهور الملك، الذي قدم حالة استثنائية في المدرجات هذا الموسم، استحق بها لقب الأفضل بنسبة 72.8 %، ثم رابطة شباب الأهلي بنسبة 14.6 %.

شكر

من جانبه، وجّه عبد الرسول عبد الله مدير شبكة سبورت فور أوول، الشكر والتقدير للشيخ راشد بن عمار النعيمي، لتشريفه برعاية هذه الحفل، معرباً عن سعادته بهذه النهاية المتميزة لاستفتاء نجوم الموسم، وشكر جميع من شارك في المسابقة وفرق عمل الشبكة..