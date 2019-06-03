النصر يبدأ الإعداد للموسم الجديد 6 يوليو

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

يدشّن النصر استعداداته للموسم الجديد 6 يوليو المقبل، تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، الذي تم التعاقد معه، أبريل الماضي، مدة عامين بعد نجاحه في تصحيح مسار الفريق عقب سلسلة النتائج السلبية التي تكبدها مع المدرب السابق الإسباني بينات سان خوسيه وقبله مع المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش.

ومنحت الإدارة إجازة صيفية للاعبين مدة 40 يوماً تبدأ من 27 مايو الماضي وتستمر حتى موعد تجمع الفريق 6 يوليو المقبل، على أن تنطلق الفحوص الطبية وقياس الأوزان في الأسبوع الأول من الشهر نفسه.

وتقام تحضيرات النصر للموسم الجديد على 3 مراحل، تكون الأولى محلية وسيتم التركيز فيها على الجانب البدني لاستعادة جاهزية اللاعبين وتستمر مدة أسبوعين قبل المغادرة إلى ألمانيا 20 يوليو للدخول في معسكر خارجي مدة 25 يوماً وهي المرحلة الثانية في التحضيرات التي سيتم التركيز فيها على الجانب الفني والبدني على أن يعود الفريق إلى دبي 16 أغسطس ويركن لراحة قصيرة قبل انطلاق المرحلة الثالثة في التحضيرات والأخيرة استعداداً لمباريات كأس الخليج العربي.

ومن المنتظر أن يخوض العميد 4 تجارب ودية ضد أندية أوروبية متفاوتـة المستوى الفني وبشكل تصاعدي من الدرجة الثانية والثالثة إضافة إلى أحد أنديتنا الذي سيتزامن معسكره الخارجي مع تواجد النصر في تلك الفترة بألمانيا.

تحضير

وأكد عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس شركة النصر لكرة القدم أن أعضاء المجلس واللجنة الفنية يبذلون جهوداً كبيرة لتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة للموسم الجديد ليكون في مستوى تطلعات الجماهير، مشيراً إلى أن التعاقدات الجديدة حسب المراكز التي يحتاجها النصر وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عقب الانتهاء منها جميعاً، وقال: نطمئن جمهور النصر أن الأمور طيبة وتسير بشكل جيد.

من جهة أخرى عبر كايو زاناردي عن سعادته بالطريقة التي أنهى بها النصر موسمه بعد فترة الفترات الصعبة التي واجهها هذا الموسم وبالأداء الذي ظهر عليه اللاعبون منذ إشرافه على قيادة الفريق ما يؤكد أن العميد كان يستحق مكانة أفضل في جدول الترتيب، كما عبر عن تفاؤله بتجهيز فريق قادر على المنافسة على كافة الألقاب التي سيراهن عليها وأن الوضعية المريحة التي أنهى عليها النصر موسمه أفضل استعداد للمرحلة المقبلة.

تجهيز

وعن نظرته للفريق خلال الموسم المقبل، قال: يجب علينا أن نجهز فريقاً قادراً على المنافسة ويستطيع مواجهة أي فريق، وهدفنا هو إظهار كافة الإمكانيات الفردية للاعبين بفريق واحد لديه القدرة على مجاراة الجميع، وعقب ذلك نبدأ بالتفكير بالبطولات، موجهاً الشكر لجميع اللاعبين على ما قدموه وما حققوه مع الفريق ورغبتهم الكبيرة في تحقيق الفوز. وختم قائلاً: الموسم القادم سيكون هناك فريق جديد للغاية قادر على المنافسة ولديه هدف.

على جانب آخر، يستمر المدرب علي مراد في منصبه مدرباً مواطناً مساعداً إلى جانب محمد علي راش فيما قرر كايو زاناردي تغيير بقية الأجهزة الفنية بما في ذلك مدرب حراس المرمى الصربي غوران كوميتش الذي عمل على جانب مواطنه ايفان يوفانوفيتش ثم استمر مع الإسباني بينات سان خوسيه ثم مع كايوزاناردي.

أبو الشوارب: تجهيز الفريق يسير بالصورة المطلوبة