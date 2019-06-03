«أم درمان» بطل رمضانية النادي السوداني

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم في النادي السوداني بعجمان بحضور نائب القنصل العام لجمهورية السودان المستشار عمر أوشيك وجمهور كبير من الجالية السودانية، وأقيمت في اليوم الختامي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث نال فريق ود مدني المركز الثالث، فيما نال المركز الرابع فريق الخرطوم، وفي المباراة الختامية التقى فريقا أم درمان وكردفان في مباراة مثيرة بين الطرفين انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 وتم الحسم بركلات الترجيح وفاز بها أم درمان 2-صفر، لينال كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال كردفان المركز الثاني والميداليات الفضية وحصل لاعب أمدرمان أمين عصام مصطفى على جائزة افضل لاعب، فيما نال اللاعب فواز كمال جائزة الهداف، وقام نائب القنصل العام لجمهورية السودان بتقديم الجوائز وتتويج الفائزين في ختام الأمسية الرمضانية.