ايفان ليكو: السمعة الممتازة للعين عززت رغبتي في التعاقد معه

المصدر: أبوظبي-البيان

أكد المدرب الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني الجديد لفريق نادي العين، أن السمعة الممتازة لنادي العين عززت من رغبته في التعاقد معه، وعبر عن إعجابه بمنشآت النادي خلال زيارة تفقدية قام بها عصر اليوم شملت استاد هزاع بن زايد، وأوضح أنه وبعد أن أمضى موسمين ناجحين في الدوري البلجيكي، كان يبحث عن نادٍ لديه أهداف كبيرة ولا سقف لطموحاته، كنادي العين، لافتا إلى أنه لن يدخر جهداً في العمل على تحقيق طموحات النادي ورغبات إدارته وجماهيره.

وكان العين أعلن رسميا أمس عن تعاقده مع ايفان ليكو "41 عاماً" لمدة عامين، ليتولى قيادة الجهاز الفني للفريق البنفسجي بالموسم الجديد خلفا للمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي انتهت فترة تعاقده مع النادي بنهاية الموسم .

وقال المدرب الكرواتي في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: شاهدت العين خلال عدد من المباريات بالموسم المنصرم، وحصلت على فكرة جيدة عن جودة ومهارات لاعبي الفريق، ما سيساعدني في تحديد المستوى الذي أرغب في الوصول إليه، ومن المهم العمل على تسخير إمكانات الجميع بالصورة المطلوبة لتحقيق الطموحات المنشودة.

واعتبر ليكو أن توليه تدريب العين، بعد مواطنيه زلاتكو داليتش، وزوران ماميتش، مسؤولية كبيرة، خصوصاً وأن المدربين السابقين حققا نتائج قوية وارتبط اسميهما بإنجازات تاريخية، وقال: هذا أمر يمنحني الحافز المهم والدافع الكبير لتحقيق إنجازات أفضل، كما أن قناعة نادي العين بالاستمرار مع المدرسة الكرواتية تعزز من مسؤوليتي في إدارة الأمور، وكنت أمضيت نحو 15 عاماً في بلجيكيا وليس من السهل اتخاذ قرار الانتقال من الدوري البلجيكي إلى الإماراتي، غير أن الذي عرفته عن العين وما وجدته في النادي خلال زيارتي الحالية حفزني لبداية التحدي مع الفريق.