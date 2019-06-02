الهولندي برونكهورست يقترب من تدريب الجزيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

علم البيان الرياضي أن شركة الحزيرة لكرة القدم قد قطعت شوطاً كبيراً في المفاوضات مع المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، 44 عاماً، وبات قريباً من قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لمواطنه داميان هيرتوغ.

وسبق لفان برونكهورست تدريب فريق فينورد روتردام الهولندي، كما تعتبر سيرته الذاتية ثرية عندما كان لاعباٍ ( ظهير أيسر) واحترف في الآرسنال وبرشلونة.

وتتمسك الجزيرة بالمدرسة الهولندية والتي بدأها تين كات والذي قاد الفريق نحو التتويج بكأس رئيس الدولة 2015 والتتويج بدرع الدوري 2017، ثم تولى خلفا له مارسيل كايزر وقاد الفريق في 15 مباراة ولم يخسر خلالها، وأخيرا داميان هيرتوغ المنتهي عقده.