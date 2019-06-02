الوصل يتعاقد مع مهاجم الشارقة ويلتون سواريز

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أعلن نادي الوصل تعاقده رسمياً مع البرازيلي ويلتون سواريز " 32 عاماً" مهاجم فريق الشارقة، وذلك في إطار استعدادات " الإمبراطور" للموسم المقبل.

وأحرز سواريز 18 هدفاً مع الشارقة في الموسم الماضي، حيث شارك في 25 مباراة بواقع 2250 دقيقة.

ولم يكشف الوصل عن مدة العقد أو قيمته، لكن أشارت مصادر لـ "لبيان الرياضي" إلى أن مدة العقد موسمين بقيمة 2.5 مليون دولار في الموسم.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر لـ "البيان الرياضي" عن توقيع البرازيلي كايو كانيدو محترف الوصل على عقد انتقاله إلى العين قبل سفره إلى موطنه البرازيل لقضاء العطلة السنوية، لكن سيتم تسجيله فور تسلم الوصل للمخالصة من نظيره العين، نظراً لطلب الوصل دفعة مالية كبيرة كمقدم لعقد اللاعب قبل عمل المخالصة النهائية.