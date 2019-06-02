ختام بطولة قائد شرطة رأس الخيمة للرماية الأولمبية

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

اختتم قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة كأس القائد العام للرماية الأولمبية لفئتي السيدات - فردي والرجال فرقي بهدف تنمية مهارات وقدرات منتسبي القيادة من العسكريين واكتشاف المواهب الجديدة، وذلك في نادي رأس الخيمة للرماية على مدار يومين، جاء في اليوم الأول منافسات رماية السيدات، توجت بلقب البطولة والمركز الأول مساعد أول فاطمة إسماعيل المنصوري ، وحصلت عريف موزة سعيد النقبي على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث مساعد أول منى ناصر الغافري، وحصلت شرطي أول فاطمة سعيد النعيمي على المركز الرابع، وجاءت في المركز الخامس مساعد أول فاطمة إبراهيم جوعان.

بينما جاء ترتيب منافسات الرجال بتتوج مساعد أول ظاهر العرياني بالمركز الأول ، وحصل الرائد أحمد جابر العوضي على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المقدم عبدالله عبد الرحمن الزعابي، وحصل مساعد أول أحمد خليفة على المركز الرابع، أما المركز الخامس فكان من نصيب مساعد أول مروان أحمد، أما عن الترتيب الفرق فقد توج بكأس البطولة والمركز الأول إدارة الموارد البشرية برصيد 260 نقطة وجاء بالمركز الثاني إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة برصيد 245 نقطة.

وأكد المقدم فهد بن عبدالله جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية اهتمام شرطة رأس الخيمة في صقل العنصر الشرطي بمثل تلك البطولات في الرماية لتكون أكثر واقعية وأكثر فائدة لهم في أداء مهامهم الأمنية على أكمل وجه، وذلك من خلال الاعتماد على تدريب الرماية المختلفة، وعلى ضوء ذلك، فقد استطاع قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بشرطة رأس الخيمة بفضل الدعم اللا محدود من القائد العام وتوجيهاته المستمرة في التطوير ورفع كفاءة منتسبيه.