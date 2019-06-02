«سيتي سيزون» يتوّج بطلاً لخماسيات بطولة التسامح

المصدر: Ⅶ العين- البيان الرياضي

توج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، فريق فندق سيتي سيزون، بطلاً لخماسيات كرة القدم للصالات، بعد فوزه علي الجالية المغربية 5-2 في ختام بطولة التسامح الرياضية، وكان فريق شرطة العين، تغلب علي شركة الريس للمقاولات 2-1، ليحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتوج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الفائزين في مسابقات الهجن والرماية، إضافة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لخماسيات كرة القدم للصالات، حيث حصل فريق فندق سيتي سيزون على كأس البطولة والميداليات الذهبية، وجائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حصل الوصيف، الجالية المغربية، على الميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها 15 ألف درهم، كما حصل شرطة العين على الميداليات البرونزية، وجائزة المركز الثالث، وقدرها 10 آلاف درهم.

رضاء

أعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي دورة التسامح الرياضية، عن كامل رضائه عن الدورة، مؤكداً أن الدورة ناجحة بنسبة 80 %، قياساً على ما شهدته من تنافس رياضي شريف، حضر فيه التسامح والروح الرياضية، وشكل ديباجة لها طوال الأسبوعين الماضيين.

وقال: شهدت البطولات المختلفة مستويات فنية عالية، تجاوب معها الجمهور الحاضر في كل الميادين بشكل لافت، وكان هذا أحد أهم أهداف البطولة، إحياء ليالي العين الرمضانية، بتنافس رياضي منظم، بجودة عالية، على أيدي أطقم فنية محترفة في كل الرياضات، ونشكرهم على كل جهودهم السخية من أجل إنجاح الدورة.

وأضاف: الشكر موصول للجنة العليا المنظمة، وللرعاة وللجمهور الراقي الذي تابع الدورة بشغف، عزز كثيراً من دوافعنا للإعداد للنسخة الجديدة، والذي سيبدأ بعد العيد مباشرة، وستكون الدورة المقبلة أكبر وأشمل لرياضات أخرى، والشكر لوسائل الإعلام، ولدي عتب على قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، اللتين غابتا عن تغطية اليوم الختامي لدورة التسامح الرياضية، والتساؤل سببه أن القناتين سجلتا حضوراً قوياً في النسختين السابقتين، الأمر الذي لم يحدث بذات القوة في النسخة الحالية.

دعم القيادة

بدوره، توجه الدكتور أحمد آل سودين رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالشكر للقيادة الرشيدة على الدعم اللا محدود للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن البطولة استحقت عن جدارة، لقب دورة التسامح الرياضية، لما عكسته من روح الألفة والمودة بين كل المشاركين، كما ثمّن الدور البارز والفعال للشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، من خلال متابعته اليومية للبطولة، وشكر الرعاة ووسائل الإعلام واللجان العاملة، وكل من ساهم في إنجاح البطولة.

وقام الفنان ياسر المرقب عضو لجنة كرة القدم، برسم لوحة فنية رائعة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكتب عليها عبارة «لن ننساك»، ووقع على اللوحة الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي البطولة.