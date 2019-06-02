النسور يخطف لقب دورة الفحلين

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

توج فريق النسور بطلاً لدورة الفحلين لكرة القدم برأس الخيمة بعد فوزه على فريق الصقور بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2 - 2 في البطولة التي احتضنها ملعب منطقة الفحلين التي أقيمت ضمن مبادرات «عام التسامح 2019».

وبعد المباراة الختامية تم تكريم الفائزين في بطولتي الكبار والناشئين.

من جهته أعرب حسن أحمد زيد رئيس اللجنة المنظمة عن شكره لكل من حضر البطولة، كما تقدم بالشكر للفرق المشاركة على خروج البطولة بصورة مميزة، وتمنى أن تتواصل الجهود في السنوات المقبلة وتقدم بالشكر كذلك إلى اللجنة المنظمة .