31 فعالية في «رمضانيات شرطة دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

بناءً على توجيهات وتحت رعاية اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، نظمت إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي، احتفالية كبيرة، ثمنت خلالها الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها منتسبو شرطة دبي من كافة الفئات والرتب للرجال والسيدات، خلال البطولات الرمضانية التي نظمتها الإدارة، بالإضافة للمشاركة المميزة لفرق الشرطة خلال الدورات الرمضانية، والتي وصلت بمجموعها إلى 31 بطولة، كما طال التكريم، الدوائر والمؤسسات الراعية، شهدتها القاعة الكبرة بنادي ضباط الشرطة، وتم تكريم الفائزين بالهدايا القيمة، إلى جانب رعاة أنشطة وبطولات شرطة دبي، وبمقدمهم بنك الإمارات دبي الوطني الراعي الذهبي.

وأقيمت الاحتفالية بحضور العميد عبد الله حسين علي أهلي مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، والعميد أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعقيد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية، وأحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، والرائد حسن العبدولي رئيس قسم الأنشطة الداخلية، وفاطمة بوحجير رئيس قسم الوعي الرياضي والثقافي بشرطة دبي، والعديد من القيادات الشرطية بشرطة دبي، وجميع المشاركين أصحاب الإنجارات.

ووجّه العميد عبد الله حسين أهلي، التهنئة للفائزين، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت، ومجدداً الثقة بجميع الفرق الرياضية بشرطة دبي، ونقل لهم تحيات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، وأكد استعداد القيادة على الدوام لتوفير كل متطلبات النجاح.