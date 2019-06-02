عبد السلام جمعة مديراً لفريق الوحدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

بات عبد السلام جمعة كابتن المنتخب الوطني والوحدة والجزيرة والظفرة سابقاً أقوى المرشحين لتولي منصب مدير فريق الوحدة في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق على الصعيد الإداري بعد أن تم إسناد منصب مشرف أكاديمية كرة القدم إلى عبد الباسط محمد مدير الفريق السابق.

وعلم «البيان الرياضي» أن إدارة شركة كرة القدم قررت إسناد مهمة الإدارة والإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالعنابي إلى عبد السلام جمعة في انتظار الإعلان الرسمي عن القرار، وشغل عبد السلام جمعة منصب مدير فريق الظفرة منذ عام 2016 عقب اعتزاله كرة القدم.

وكانت شركة كرة القدم بنادي الوحدة قد أصدرت قراراً بتعيين عبد الباسط محمد الحمادي مشرفاً عاماً على أكاديمية كرة القدم بالنادي بعدما كان يشغل منصب مدير الفريق الأول على مدار المواسم الماضية.

كما قررت الشركة تعيين عادل خميس السويدي مديراً عاماً للأكاديمية خلفاً لعبد الله جعفر السيفي عضو مجلس إدارة شركة الكرة.

ويكثف النادي من العمل خلال الفترة الحالية من أجل حسم الملفات المهمة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد وذلك بعدما كثفت إدارة النادي مفاوضاتها مع الهولندي موريس شتاين خلفاً لتين كات، إذ من المتوقع الانتهاء من حسم صفقة المدرب خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى حسم ملفات اللاعبين سواء بالتعاقد مع لاعب أجنبي سوبر كمحور في خط الوسط مع إمكانية الإبقاء والتجديد للكوري شانغ ريم مع استمرار الثنائي تيغالي وليوناردو.