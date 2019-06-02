55 في المئة: الإخفاق مستمر في اختيار الأجانب

المصدر: Ⅶ إعداد: عز الدين جاد الله

توقّع 55 % من نسبة المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها على شبكتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، مواصلة أندية المحترفين إخفاقها في اختيار المحترفين الأجانب، وهو ما كان ظاهراً جلياً الموسم الماضي، فيما توقع 45 % أن تكون الأندية أكثر تدقيقاً في عملية الاختيار أكثر من ذي قبل.

وناقشت جريدة «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: «هل تعتقد أن أنديتنا ستكون أكثر تدقيقاً في اختيار المحترفين الأجانب الموسم المقبل؟».

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 52 % من نسبة المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، توقعوا أن تكون أنديتنا أكثر حرصاً في اختيار اللاعبين الأجانب، في مقابل 48 % يرون عكس ذلك، بينما توقع 40 % في «تويتر»، تدقيق الأندية في اختيار محترفيها ، في مقابل 60 % يرون خلاف ذلك، وفي «الفيس بوك»، توقع 44 % أن تكون الأندية أكثر تدقيقاً ، مقابل 56 % توقعوا استمرار الإخفاق في الاختيار.

تحديد الهدف

من ناحيته، أكد حسن الشيباني الشهير بـ «حسن بولو»، لاعب منتخبنا الوطني ومدرب الوصل السابق، أن مستوى النسخة الحالية لدوري الخليج العربي، لم يرتقِ لمستوى النسخة الماضية، لأسباب عدة، أبرزها: «اختيار الأجانب ومراكزهم».

وقال: «شاهدنا تراجعاً في مستوى فرق الصدارة، وهذا يعود لعدم الاستفادة من اللاعبين الأجانب». وأضاف: «تفوق الشارقة يعود للاستقرار الفني واختيار الأجانب، أما العين، فقد تراجع مستواه بسبب التراجع في مستوى اللاعبين الكبار في الفريق والاستغناء عن المحترف المصري الشحات ، ، وتراجع الوصل بسبب عدم الاستقرار».