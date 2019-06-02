9 أندية تدخل سوق الانتقالات بـ 24 صفقة

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي

بدأت أندية دوري الخليج العربي في عقد صفقاتها الجديدة، استعداداً للموسم المقبل، على صعيد اللاعبين الأجانب والمواطنين، والبحث عن المواهب النادرة ضمن الفئات الجديدة، وبالرغم من إبرام ما يقرب من 24 صفقة في 9 أندية، إلا أن الانطلاقة تعد بطيئة لعدة أسباب، من بينها ندرة اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات، وسقف الرواتب الذي أصبح عائقاً في وجه بعض الأندية لإغراء اللاعبين، وهو ما أدى إلى غياب الصفقات المحلية الكبيرة، عكس المواسم الماضية، التي شهدنا فيها صفقات مدوية خلال هذه الفترة.

ويبدأ تسجيل اللاعبين لفترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، 9 يوليو المقبل، ويستمر إلى غاية 30 سبتمبر 2019، على أن تفتتح فترة الانتقالات الشتوية 7 يناير المقبل وتختتم 2 فبراير 2020.

ويتصدر النصر قائمة الأندية الأكثر نشاطاً في إبرام الصفقات بتعاقده مع 5 لاعبين، هم الكوراساوي براندلي كواس لاعب فريق هيراكليس الهولندي، والبرتغالي أنطونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ «توزي»، لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، في مركز صانع الألعاب لمدة موسمين، ولاعب الارتكاز مهند خميس، القادم من نادي الفجيرة، والمدافع يعقوب البلوشي القادم من اتحاد كلباء.

ودخل الظفرة سوق الانتقالات بقوة، وأنهى تعاقده مع 3 لاعبين حتى الآن، هم المدافع مسعود سليمان ، ومحمد سيف راشد ظهير أيسر دبا الفجيرة، والمدافع راشد مهير.

وضم اتحاد كلباء 4 أسماء جدد، هم خالد شماريخ من نادي الإمارات، وناصر عبد الهادي القادم من الوحدة، والأردني ياسين البخيت، ويعقوب الحوسني من الجزيرة.

وضمّ الوصل 3 لاعبين إلى صفوفه، هم حارس المرمى محمد البيرق، ، ولاعب وسط الظفرة حميد سالمين، ومحمد هلال لاعب وسط عجمان.

ونجح نادي خورفكان ، في إبرام 3 صفقات، شملت حارس المرمى محمد يوسف، وعلي حسين لاعب خط وسط النصر، إلى جانب مانع البارود من اتحاد كلباء.

ودخل نادي الشارقة بطل الدوري، سوق الانتقالات، بصفقة واحدة حتى الآن، وهي صفقة ضم لاعب الوسط طارق الخديم، في صفقة انتقال حرّ،

فيما ضم العين الثنائي محمد جمال لاعب ارتكاز الجزيرة، ومحمد شاكر المدافع الواعد لفريق عجمان، ونجح الفجيرة، في ضم مدافع نادي العروبة أحمد سليمان إلى صفوفه، وتشير بعض الأخبار إلى إنهاء الجزيرة تعاقده مع سلطان الغافري لاعب الوحدة، وبذلك تبقى 5 أندية خارج إطار إبرام الصفقات الجديدة حتى الآن، وهي عجمان، وبني ياس، الذي تعاقد مع المدرب الألماني وينفرد شايفر، ويسعى لاستبدال 3 من لاعبيه الأجانب، وشباب الأهلي، الذي لم يدخل سوق الانتقالات بعد، رغم الأخبار التي تشير أنه بصدد البحث عن ثلاثي أجنبي جديد، بدلاً للأرجنتينيين دياز و فيكيو والأكوادوري ايوفي، إلى جانب ناديي الوحدة وحتا.