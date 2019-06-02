هولندا الوجهة المفضلة للجزيرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد محسن

تعتبر هولندا الوجهة المفضلة لمعسكر فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، وقد دأب على مدار 4 مواسم ماضية في إقامة معسكره الإعدادي للموسم الجديد في هولندا، بعد تزكية من مدرب الفريق حينها تين كات.

واتخذت الإدارة القرار بعد مناقشة كل الخيارات المطروحة أمام الفريق وإجراء مفاضلة بين عدة دول، لتكون هولندا وجهة للمعسكر الإعدادي، إضافة إلى تحديد المدن والفرق التي سيقابلها الفريق، ضمن خطة وأهداف المعسكر الإعدادي، وكلف أحمد سعيد مشرف الفريق بمعاينة المعسكر من حيث الجاهزية وقياس مدى الاستفادة المرجوة ومواجهة الفرق المقرر اللعب معهـا.

وسيجرى المعسكر الإعدادي 20 يوليو المقبل، حتى 10 أغسطس، وسيقسم على مرحلتين، يبدأها الفريق في مدينة فاخينينجن الهولندية، على أن تكون المحطة الثانية بعد عشرة أيام في أوستربيك، ويخوض الفريق من خلالها خمس مباريات ودية.