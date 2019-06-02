نجوم دورينا في رمضان.. عمرة وتطوع

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

اتجه العديد من نجوم دورينا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد إسدال الستار على الموسم الكروي، حيث تتزامن هذه الفترة مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك التي يتفرغ فيها العديد من الناس للعبادات.

في المقابل، حرص بعض اللاعبين على قضاء ما تبقى من شهر رمضان مع عائلاتهم في الدولة، والقيام ببعض أعمال التطوع مثل توزيع وجبات الإفطار على سائقي المركبات في الطرقات، والمشاركة في بعض الحملات، وغيرها من أعمال.

ومن أبرز اللاعبين الذين استثمروا فترة الإجازة لأداء مناسك العمرة مدافع العين مهند العنزي برفقة شقيقيه، الذي اتجه بعد الانتهاء من مناسك العمرة إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء وقضاء أيام قليلة بعيداً عن الملاعب. وفضّل ثلاثي شباب الأهلي ماجد حسن وسعيد أحمد وسالمين خميس المغادرة معاً إلى الأراضي المقدسة بعد تحقيق الثنائية الرائعة هذا الموسم مع الفريق بنيل لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وظهر اللاعبون في صورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرتدون لباس الإحرام أثناء الطواف على الكعبة.

وشارك محمد أحمد، لاعب العين ومنتخبنا الوطني، في حملة «رمضان أمان» في مدينة العين، الذي أعرب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المبادرة الخيرية وتوزيع وجبات الإفطار على السائقين في الطرقات بمشاركة مجموعة من المتطوعين من مختلف شرائح المجتمع والأعمار، متمنياً تكرار التجربة الخيرية التي تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الإنسانية.