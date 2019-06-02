المدرب الكرواتي إيفان ليكو في العين

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

أكدت مصادر مطلعة، أن المدرب الكرواتي إيفان ليكو، أصبح قريباً من تولي مقاليد الجهاز الفني الجديد لفريق نادي العين، خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو بعد انتهاء مدة تعاقده مع النادي، ومن المنتظر أن يعلن العين تعاقده رسمياً مع المدرب الجديد في غضون الساعات القليلة المقبلة، ليبدأ فوراً مباشرة مهامه في الإشراف على تنفيذ خطة المعسكر الخارجي للعين، استعداداً للموسم الكروي الجديد. وسبق لإيفان البالغ من العمر (41 عاما) أن لعب للمنتخب الكرواتي في كأس العالم، ودرب عدداً من الأندية، وكان أحد خيارات عدد من الأندية بالمنطقة العربية والخليجية ليتولى تدريبها.