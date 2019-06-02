اتحاد كلباء يودع 6 لاعبين

المصدر: Ⅶ كلباء- علي الظاهري

أعلن نادي اتحاد كلباء، عن رحيل 6 لاعبين وهم: وليد أحمد وعبدالله أحمد الملقب بـ «تراوري» وراشد غلوم، إلى جانب الثلاثي الأجنبي الإيفواري جيوفاني سيو والكولمبي تومي توبار والبرازيلي مايك راموس الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أخيراً. وتوجهت شركة الكرة في النادي، بالشكر إلى اللاعبين على الفترة التي ارتدوا فيها شعار «النمور»، متمنين لهم التوفيق في مشوارهم المقبل.

من جهة أخرى، أشارت مصادر إلى اقتراب اللاعب وليد أحمد من الانضمام إلى أحد الأندية الصاعدة حديثاً إلى دوري الخليج العربي. يذكر أن وليد أحمد «33 عاماً» انضم إلى الكتيبة الصفراء بداية الموسم الماضي قادماً من دبا الفجيرة، وسبق له أن لعب مع شباب الأهلي والشارقة.