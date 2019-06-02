خورفكان يجدد عقد عبد القادر الحمادي

المصدر: Ⅶ خورفكان - محمد فضل

جددت إدارة نادي خورفكان عقد اللاعب المتميز عبد القادر قمبر الحمادي لموسم آخر، وذلك للحفاظ على لاعبي النادي المتميزين الذين نجحوا في إعادة الفريق من جديد لدوري الأضواء والشهرة بعد مرور أكثر من 10 أعوم على صعود الفريق للعب مع الكبار، وشهد توقيع العقد عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، والذي أشار إلى أن النادي يهدف إلى ضرورة الإبقاء على اللاعبين المميزين، مشيراً إلى أن قمبر لعب دوراً كبيراً في صعود الفريق مع بقية زملائه اللاعبين، وذلك من خلال الأهداف الحاسمة التي سجلها خصوصاً في الجولات الأخيرة.