الكرواتي ايفان ليكو مدرباً للعين لعامين

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع الكرواتي إيفان ليكو "41 سنة" مدرباً للفريق لمدة عامين.

وأكد محمد عبيد "حماد"، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف أن نجاحات إيفان ليكو في بلجيكيا، وضعته ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الفترة القادمة، حيث تمثلت النقاط القوية التي ميزته في شخصيته وأسلوب تعامله وطريقة تفكيره، بالإضافة إلى التمسك بالمدرسة الكرواتية، والتي حقق معها العين نجاحات لافتة في الفترة الماضية، ونتطلع إلى أن يكمل المدرب مسيرة النجاحات التي بدأها من سبقه من مواطنيه الكرواتيين.

وكشف حماد في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي، أن المفاوضات بدأت مع المدرب منذ فترة، وطالب خلالها بتوفير عدد من المباريات لمشاهدة الفريق، كما تمت مناقشة عدة أمور مرتبطة بترشيحات اللاعبين الأجانب والمراكز التي يحتاجها الفريق وشعرنا بأنه بدا العمل فعلياً قبل توقيع العقد مع النادي.

وقال: اطلع المدرب إيفان ليكو على البرنامج الإعدادي المقترح للفريق، وأكد أن لديه بعض التعديلات التي سيتضمنها تقريره المرتقب من ناحية المباريات الودية وفترات التحضير والجرعات التدريبية، وفقاً لرؤيته في تجهيز فريقه لتحديات الموسم الكروي الجديد والتي سيتم الكشف عنها خلال المرحلة القادمة.

وحول أسماء اللاعبين، الذين ارتبطوا أخيراً بمفاوضات مع العين على صعيدي المواطنين والأجانب، قال: "بالتشاور مع المدرب الكرواتي دخل العين فعلياً في مفاوضات مع عدد من اللاعبين من ضمنهم ثلاثة مهاجمين أجانب أحدهم من الدوري المحلي وآخر من السعودي والأخير يلعب في أوروبا.