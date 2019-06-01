كلباء يودع 6 لاعبين

المصدر: كلباء-علي الظاهري

أعلن نادي اتحاد كلباء عن رحيل 5 لاعبين عن صفوف الفريق الاول لكرة القدم وهم: وليد أحمد وعبدالله أحمد وراشد غلوم الملقب بـ "تراوري" إلى جانب الثلاثي الأجنبي الايفواري جيوفاني سيو والكولمبي تومي توبار والبرازيلي مايك راموس الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أخيراً.



وتوجهت شركة الكرة في النادي، بالشكر إلى اللاعبين على الفترة التي ارتدوا فيها شعار "النمور" متمنين لهم التوفيق في مشوارهم المقبل.



من جهة اخرى اشارت مصادر إلى اقتراب اللاعب وليد أحمد من الانضمام إلى أحد الاندية الصاعدة حديثاً إلى دوري الخليج العربي.



يذكر ان وليد أحمد "٣٣ عاماً" انضم الى الكتيبة الصفراء بداية الموسم الماضي قادماً من دبا الفجيرة وسبق له ان لعب مع شباب الاهلي والشارقة.