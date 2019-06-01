الفجيرة يستنكر التشكيك في نزاهته

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أصدر نادي الفجيرة بياناً أعرب فيه عن استيائه مما تم تداوله في أحد المواقع الرسمية لأحد أندية الدولة وما احتواه من خوض في سُمعة النادي الفجراوي وتشويه صورته إلى جانب توجيه اتهامات بتآمر أحد لاعبيه والتشكيك في نزاهة نادي الفجيرة بناءً على ما تم تداوله من تقنيات رقمية مفبركة واستنتاجات وظنون وتشكيك بالذمم والتربص المسبق بإطلاق تصريحات مسؤولي النادي المعنيّ وتشكيكهم في نزاهة المباراة قبل أن تبدأ، وعليه فقد قررت إدارة نادي الفجيرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ضد كل مَن أساء بالقول أو بالقذف أو التجريح أو التشكيك في نزاهة نادي الفجيرة ولاعبيه عن طريق التصريح أو النشر أو إعادة النشر بأي وسيلة كانت طبقاً لأنظمة ولوائح اتحاد كرة القدم والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.

من جهة أخرى أبرم نادي الفجيرة أولى صفقاته استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد مع المدافع أحمد سليمان الزيودي (23 عاماً) قادماً من نادي العروبة، وشارك اللاعب مع ناديه السابق في عدد كبير من المباريات خلال الموسم الكروي الماضي، والذي كان فيه العروبة الأقرب للصعود لولا تخلفه بفارق هدف وحيد عن حتا الذي ظفر بالبطاقة الثانية برفقة نادي خورفكان صاحب المركز الأول.

وعلم «البيان الرياضي» أن الفجيرة سيُبقي على الثنائي الجزائري محمد بن يطو، والبرازيلي فرناندو جبرائيل لموسم ثانٍ على التوالي، فيما انتهت إعارة البرازيلي روزا الذي عاد لناديه السابق النصر، وتتجه النية داخل قلعة الفجيرة بعدم التجديد للفرنسي عمر كوسوكو محترف الفريق الرابع.