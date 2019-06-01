ليوناردو هداف أبطال آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياض

بات الوحدة، ممثل الإمارات الوحيد في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، مع 15 فريقاً آخرين تأهلوا إلى الدور نفسه، والذي تنطلق مبارياته في النصف الثاني من يونيو الجاري، وطوال مشوار الفرق في دوري الـ 16، كان هناك الكثير من الاحصائيات والأرقام المهمة التي كشف عنها الاتحاد الآسيوي للكرة.

في مقدمة تلك الأرقام المهمة، تصدر البرازيلي ليوناردو مهاجم الوحدة، لترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف في 6 مباريات، ومن بينها 4 أهداف في المباراة التي فاز فيها الفريق على الريان 4-3، وجاء في المركز الثاني، السوري عمر السوما مهاجم الأهلي السعودي.