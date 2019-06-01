«الإمبراطور» يشارك في «العربية» ويتعاقد مع سالمين

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله

وافقت شركة كرة القدم بنادي الوصل على المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة العربية، وقال النادي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:

تلقى نادي الوصل الرياضي دعوة رسمية من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية، وبدورها وافقت إدارة النادي على المشاركة في البطولة العربية وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة التي تجمع بين الأشقاء العرب.

وشارك الوصل في النسخة الماضية للبطولة التي حملت اسم «كأس زايد للأندية العربية الأبطال» حيث نجح في التأهل لدور الستة عشر محققاً 5 تعادلات وخسارة وحيدة، ولاقت المشاركة الوصلاوية الانتقادات بسبب خوض الفريق لعدة تحديات في آن واحد وعدم وجود دكة البدلاء التي تمكن «الإمبراطور» من القتال على كل الجبهات، حيث تعرض لاعبوه للإصابات فضلاً عن الإجهاد، وعزا البعض تراجع ترتيب الوصل في الدوري للمركز التاسع إلى كثرة مشاركات الفريق.

وفي السياق نفسه تعاقد نادي الوصل مع حميد سالمين لاعب نادي الظفرة (٢٢ عاما) في صفقة انتقال حر وتأتي الصفقة في ظل تحضيرات الوصل للموسم المقبل التي شهدت تعاقد (الإمبراطور) مع البرازيلي ويلتون سواريز محترف الشارقة بعقد يمتد لموسمين.

وعلى صعيد تحضيرات الفريق للموسم المقبل ينطلق معسكر الوصل الإعدادي الخارجي في 12 يوليو المقبل، حيث تغادر بعثة الوصل إلى النمسا لمدة شهر كامل، ثم يعود الفريق لاستئناف برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد، ومن المقرر أن يخوض الوصل عدة مباريات ودية تحت إشراف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، على أن يبدأ تجمع اللاعبين والجهاز الفني يوم 5 يوليو المقبل.