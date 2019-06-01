الدفاع المدني بطلاً لرمضانية شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، فريق الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي، ببطولة كرة القدم ضمن بطولات عام التسامح الشرطية الرمضانية، وأقيم الحفل الختامي للبطولة في مقر مركز التربية الرياضية الشرطية.

وشملت البطولة إلى جانب كرة القدم، شد الحبل واللياقة البدنية وكرة الطائرة الشاطئية وكرة الطائرة سيدات والرماية للمواهب وسباعيات كرة القدم والسنوكر والبلياردو والبلاي ستيشن.

وأكد مدير قطاع الموارد البشرية اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير منظومة الرياضة للمنتسبين، بإقامة مثل هذه البطولات المتميزة التي تجمع مختلف القطاعات الشرطية، مشيداً بمستوى البطولة التنظيمي والفني، والأداء العالي للاعبين.

وفاز فريق الدفاع المدني على فريق قطاع العمليات المركزية في نهائي البطولة بضربات الترجيح بعد أن تعادلا بهدف لكل منهما.

وكرم راعي الحفل كلاً من الحكام الدوليين المشاركين في البطولة والفرق الفائزة واللجنة المنظمة بحضور العميد محمد معيوف الكتبي مدير الإدارة العامة لدفاع المدني - أبوظبي والعميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي والعقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد عصام عبد الله آل علي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد محمد حسين الخوري نائب مدير مديرية العاصمة.

مشاركة

وشارك في البطولة 545 لاعباً وحصل قطاع المهام الخاصة على المركز الأول لشد الحبل وجاء ثانياً قطاع العمليات المركزية، وحقق قطاع الأمن الجنائي المركز الأول في كرة القدم النخبة وحل ثانياً قطاع الموارد البشرية، وفي اللياقة البدنية والتحدي حقق قطاع الأمن الجنائي المركز الأول وجاء قطاع الموارد البشرية ثانياً، وظفر قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول لكرة الطائرة الشاطئية وجاء ثانياً قطاع الأمن الجنائي، وفاز قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في كرة الطائرة سيدات والثاني كان من نصيب قطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وفي الرماية (المواهب) للسيدات فازت بالمركز الأول شيخة الحمودي ، وفي مسابقة الهواة (رجال) فاز بالمركز الأول مسفر الحبابي ، وأما مسابقات النخبة (سيدات) ففازت مريم أحمد جاسم بالمركز الأول ، وكان المركز الأول لسالم العمري في مسابقة النخبة (رجال) .