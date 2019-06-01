أكاديمية شرطة دبي تختتم الدورة الرمضانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، حفل اختتام فعاليات بطولة الدورة الرياضية الرمضانية التي أقيمت في الصالة الرياضية، بحضور العقيد سلطان علي خميس الشامسي، مدير إدارة التدريب التخصصي، والرائد أحمد محمد راشد، رئيس قسم المراسم والأنشطة المجتمعية بالوكالة، وعدد من الضباط والمدربين وجمهور من الطلبة المرشحين والطلبة المستجدين.

وأكد العميد السويدي حرص الإدارة العليا للأكاديمية على دعم الأنشطة الرياضية، من خلال تنظيم المنافسات والبطولات المختلفة، التي تسهم في تنمية القوة الجسدية وتعزز اللياقة البدنية لرجل الشرطة، وتهدف كذلك إلى بث روح التنافس الشريف، وخلق جو من الألفة والمحبة بين أسرة الأكاديمية بما يتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل.

وفي ختام الحفل أشاد العميد الدكتور غيث غانم السويدي، بجهود مرتب إدارة التدريب التخصصي من ضباط وصف الضباط والأفراد الذين أشرفوا على تدريب الفرق المنافسة، مهنئاً الفائزين ومتمنياً لمن لم يحالفهم الحظ الفوز في المنافسات القادمة.

وقام العميد السويدي يرافقه العقيد سلطان الشامسي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على جميع الفائزين.

هذا وكانت المباراة الختامية لكرة القدم قد جرت بين فريقي (فصيل 2 للطلبة المستجدين ودورة الطلبة الجامعيين)، التي انتهت بفوز فريق (فصيل 2 للطلبة المستجدين)، وعلى صعيد منافسات الكرة الطائرة، فاز فريق السنة الرابعة مرشحين على فريق السنة الثانية مرشحين.