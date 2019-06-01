شباب الأهلي يبحث عن ثلاثي أجنبي جديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

بدأ شباب الأهلي، رحلة البحث عن لاعبين أجانب للموسم المقبل 2019-2020، بعدما تم الاستقرار على الإبقاء فقط، على البرازيلي لوفانور للموسم الجديد، ورحيل الثلاثي الأرجنتينيين ماورو دياز وايميليانو فيكيو والأكوادوري أيوفي، لعدم تمكنهم من تقديم المستوى المنتظر منهم طوال الموسم الأخير، والذي حقق فيه الفريق لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم.

إعارة

من المقرر أن يعود فيكيو إلى ناديه سانتوس البرازيلي، بعد نهاية فترة إعارته إلى شباب الأهلي، والذي كانت لديه أفضلية شراء عقد اللاعب في حال رغبته بذلك بنهاية الموسم الأخير، إلا أن اللاعب لم يقدم الإضافة المطلوبة للفريق منذ التعاقد معه في أغسطس 2018.

ولم يتم الدفع به بشكل أساسي، لظروف الإصابة لفترة طويلة، ولذا رأى الجهاز الفني، ضرورة إيجاد محترف أجنبي أفضل، لتدعيم صفوف «فرسان دبي» في الموسم المقبل، والمطلوب فيه الدفاع عن لقبين محليين، إلى جانب التنافس على كأس السوبر ودوري الخليج العربي ودوري أبطال آسيا.

رحيل

فيما تقرر رحيل ماورو دياز، رغم أنه كان الأفضل بين الثلاثي، إلا أنه أيضاً، لم يقدم الإضافة الكبيرة المنتظرة منه، والتوقعات بأن يعوض رحيل البرازيلي ايفرتون ريبيرو، وتلقى اللاعب بالفعل عروضاً للعودة إلى الدوري الأمريكي، والذي جاء منه إلى شباب الأهلي، عندما كان يلعب في صفوف إف سي دالاس، إلى جانب عرض جيد من نادي الشباب السعودي، وتؤكد المؤشرات أن اللاعب في طريقه للقبول بالعرض السعودي.

بالنسبة للأكوادوري ايوفي، فلم تتضح وجهة اللاعب المقبلة، وإن كان وكيل أعماله يبحث له عن عروض داخل الدولة، بعدما وصلت علاقته مع الجهاز الفني في شباب الأهلي إلى طريق مسدود خلال الموسم الأخير، في ظل تذمر اللاعب من البقاء على مقاعد الاحتياط، وهو ما دفعه للبحث عن عروض للرحيل عن شباب الأهلي حتى أثناء مجريات الموسم المنتهي.

أما بالنسبة للصفقات الجديدة المنتظرة لتدعيم صفوف شباب الأهلي، فهناك اتفاق مع البرازيلي كارلوس ادواردو لاعب الهلال السعودي السابق، والذي زار دبي مؤخراً، لقضاء الاجازة والاتفاق على البنود الأخيرة من التعاقد، وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، إلى جانب وجود مفاوضات بين أكثر من لاعب أجنبي في دورينا بالموسم الأخير.