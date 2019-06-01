«فيفا» يهنئ الشارقة بلقب دوري الخليج العربي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تلقى نادي الشارقة الرياضي برقية تهنئة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة فوزه بدرع دوري الخليج العربي للمحترفين 2018-2019.

وقد وصلت تهنئة «الفيفا» لنادي الشارقة، عن طريق خطاب موجه من رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو إلى المهندس مروان بن غليطة، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وبدوره أرسل رئيس الاتحاد الإماراتي رسالة إنفانتينو إلى اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، متمنياً دوام التوفيق لنادي الشارقة.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

«رسالة تهنئة إلى نادي الشارقة، فخامة الرئيس، يسرني أن أسمع أن نادي الشارقة قد توج ببطولة الإمارات 2018/‏2019. إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أهنئهم على أول لقب بطولة لهم منذ عام 1996! وهذا بلا شك نتيجة للجهد والعمل الجاد، ويمكن لجميع المعنيين أن يفخروا بهذا الإنجاز العظيم.

سأكون ممتناً لو تفضلتم بتوجيه التهاني للاعبين والمدرب والإدارة والموظفين الفنيين والطبيين بالكامل، وكذلك الجماهير، أشجعهم على مواصلة العمل بعزم ودافعية!

بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي، أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق الشارقة واتحادكم على مساعدتكم في نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم وتعزيز ممارسة هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا جميعاً. تفضلوا بقبول فائق الاحترام، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم».

ومن جهته أعرب اللواء سالم الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، عن سعادته البالغة، وشكره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهذه التهنئة التي تعبر عن مقدار النجاح المميز والمستحق، الذي حققه نادي الشارقة.