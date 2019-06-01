الوحدة يجدّد للحارس راشد علي 3 سنوات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

جددت شركة كرة القدم بنادي الوحدة عقد حارس الفريق الأول راشد علي لمدة 3 سنوات إضافية ليستمر اللاعب بين صفوف العنابي حتى عام 2023.

ونجح الوحدة في التجديد للحارس بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه منذ قدومه للعنابي قادماً من الوصل في يناير عام 2017 بعقد لمدة 3 سنوات، إذ ينتهي عقد الحارس الحالي في يناير المقبل.

ويواصل الوحدة مساعيه لحسم العديد من الملفات المهمة استعداداً للموسم المقبل في مقدمتها ملف المدير الفني الهولندي موريس شتاين الذي رشحه المدرب السابق هينك تين كات على إدارة الوحدة لتولي مهمة تدريب الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، إذ اقتربت المفاوضات من النهاية على أن يتم حسم التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويواصل النادي مساعيه أيضاً للتعاقد مع لاعب أجنبي محور في وسط الملعب خاصة بعد أن أصبح سلطان الغافري خارج حسابات النادي في الموسم المقبل بعد رحيله إلى الجزيرة، فضلاً عن الموافقة على بيع محمد عبد الباسط الذي تلقى عرضاً من الشارقة، وهو ما جعل النادي أيضاً يتجه للتجديد للكوري شانغ ريم الذي يعد بمثابة «جوكر» في صفوف أصحاب السعادة، إذ كان النادي يدرس التعاقد مع لاعب آسيوي في مركز الارتكاز في وسط الملعب بديلاً لريم وفي حالة عدم التوصل لاتفاق مع لاعب سوبر سيتم التجديد للكوري ريم، إلا أن المستجدات الجديدة تفرض التجديد لريم لموسم إضافي في ظل الاستغناء عن أكثر من لاعب، بينما سيعود إلى الفريق المدافع المصري عبد الله الرفاعي المسجل في قائمة المواليد وانتهت إعارته إلى نادي الظفرة.

مغادرة

من جهة أخرى غادر أمس فهد مسعود إداري فريق الوحدة إلى هولندا وذلك لبحث ترتيبات المعسكر الخارجي المقرر إقامته في هولندا في إطار استعدادات الوحدة للموسم المقبل، إذ من المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 25 يونيو الجاري عقب تجمع الفريق بأيام قليلة ويستمر لمدة شهر يخوض من خلاله الفريق عدداً من المباريات متدرجة المستوى قبل العودة لاستكمال الاستعدادات في أبوظبي تحضيراً لمواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.