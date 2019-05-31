لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الدوري ظهر أمس برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة وبحضور الدكتور سعيد آل ثاني والدكتور مراد الغرايري والدكتور أحمد إبراهيم أعضاء اللجنة إلى جانب ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد ومحمد أحمد السيد مقرراً للجنة.

وتم خلال الاجتماع إقرار إجراء فحوصات الأمراض المعدية بصفة الزامية، وكأحد شروط تسجيل اللاعبين في الفريق الأول لأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى وفرق الشباب تحت 19 سنة و21 سنة مع إلزام الأندية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية طبقاً للنظم والقوانين المتبعة بالدولة.

واطلعت اللجنة على مستجدات النظام الإلكتروني والخاص بالملفات الطبية للاعبين (FA-NET Medical System) لإدخال جميع الإصابات والتقارير الطبية ونتائج الفحوصات الطبية ما قبل المسابقة بصفة الزامية بدءاً من الموسم الجديد للاعبين المسجلين بجميع الفرق المشاركة في المسابقات السالف ذكرها.

وحرص اتحاد الكرة على عقد ورشة عمل للتعريف بالنظام الإلكتروني الطبي حضرها ممثلو الأندية.

كما اعتمدت اللجنة طلبات الأطقم الطبية لمنتخباتنا الوطنية والتي تتمثل في الأدوية والمكملات الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة قبيل مشاركتهم في الاستحقاقات القارية القادمة. فيما ناقشت اللجنة مع البلجيكي ميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد بعض الأمور الفنية والطبية والتي تصب في مصلحة لاعبي المراحل السنية.