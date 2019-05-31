الفجيرة يشكل لجنة إحلال وتبديل ويبدأ ترتيبات الموسم مبكراً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، أنهم في النادي شرعوا في تشكيل لجنة تتولى عملية الإحلال والإبدال في الفريق، إلى جانب الترتيب للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

مشيراً إلى أن الفجيرة، وبعد ضمان بقائه في دوري الخليج العربي، وكسر قاعدة الصاعد هابط، يتأهب لإجراء تعاقدات، وتجهيز لاعبين مواطنين على أعلى مستوى، وتنظيم معسكر خارجي أفضل للإعداد، مع اختيارات أفضل للجهاز الفني، واللاعبين الأجانب، بعدما لعب الفجيرة الموسم الماضي بلاعبين أجنبيين فقط في أغلب المباريات تقريباً، لأسباب كثيرة.

ولفت اليماحي إلى أنه مع الدعم الكبير من قبل الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، يجب إنهاء ترتيبات الموسم المقبل بشكل مبكر، وكذلك الانتهاء من ترتيبات المعسكر الخارجي، إلى جانب تعيين الأجهزة الفنية والإدارية لمختلف الألعاب.

وألمح اليماحي إلى إمكانية بقاء اللاعبين غابرييل ومحمد بن يطو مع الفجيرة، فيما يعود روزا إلى ناديه النصر بعد نهاية فترة الإعارة.