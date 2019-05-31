روشيوفيل الأجنبي الأول في موسم انتقالات الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

واصل الظفرة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع الهولندي ميخائيل روشيوفيل «29 عاماً» قادماً من نادي إن اي سي بريدا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ووقع اللاعب في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بحضور صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة، فارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم، ليكون الصفقة الأولى على مستوى الأجانب والثالثة بعد التعاقد مع مسعود سليمان قادماً من النصر ومحمد سيف من دبا الفجيرة.

ويلعب النجم القادم من الدوري الهولندي في وظيفة الجناح الأيمن، وشارك خلال الموسم الأخير مع فريقه في 33 مباراة أحرز فيها 5 أهداف وصنع مثلها، وتعتبر تجربته مع «بريدا» السابعة له في مشواره الكروي الذي بدأ فعلياً عام 2009 مع إي زد الكمار، وكان يفترض أن يتواصل عقد روشيوفيل مع ناديه حتى يونيو 2021 لكنه تحصل على خلو طرف برغبته في الرحيل بعد هبوط النادي إلى الدرجة الأولى.

وأكدت المصادر أن الظفرة بصدد الإعلان عن تعاقده مع لاعب مواطن خلال الساعات المقبلة ليكون رابع الصفقات بعد أن اقتربت المفاوضات من التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين «الإدارة واللاعب».