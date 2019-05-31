كرونوسلاف: بني ياس سكن في قلبي وسيظل للأبد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال الكرواتي كرونوسلاف مدرب السماوي الذي انتهت فترة تعاقده قبل أيام قليلة مع النادي بعد موسم حافل بالنجاح قاد فيه الفريق إلى الترتيب السادس بدوري الخليج العربي، إن بني ياس سكن في قلبه وسيظل كذلك للأبد، مؤكداً أنه فخور بالتجربة التي خاضها مع «السماوي» والأجواء الرائعة التي عاشها بين جدران النادي.

وذكر كرونوسلاف خلال حفل تكريم مصغر أقامته الإدارة بمبنى النادي مساء أمس الأول بمناسبة وداعه مع طاقمه المعاون، أنه سعيد بالتجربة التي خاضها مع الفريق والعطاء الذي قدمه وأضاف: لقد كان عملاً رائعاً وموسماً حافلاً وضعنا فيه بني ياس في المكان الذي يستحقه بمجهود كبير من اللاعبين ودعم إدارة النادي.

وأضاف المدرب الكرواتي: انفصلت مساراتنا وطموحاتنا لكن آمل أن نجتمع يوماً مرة أخرى في هذا النادي لنقدم تجربة جديدة.

وشكر كرونوسلاف الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم وأعضاء الشركة وكل العاملين في نادي بني ياس وخص اللاعبين الذين وصفهم بالأسود، على التعاون معه.