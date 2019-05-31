جامعة دبي تقدم 27 منحة لفريقي نهائي كرة القدم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم مكتب شؤون الطلبة في جامعة دبي، مسابقة رمضانية في كرة القدم، لعدد من مدارس الدولة، حضرها العديد من تلامذة المدارس الثانوية والمشجعين، وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي المدرسة الأكاديمية الجديدة وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، حيث فازت المدرسة الأكاديمية باللقب.

وحصل أفراد الفريق (تسعة لاعبين)، على منح بقيمة 50 % حسماً على دراسة البكالوريوس في إدارة الأعمال والهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات في جامعة دبي، في حين منحت الجامعة أفراد الفريق الثاني (9 لاعبين) 30 % كمنح جزئية لدراسة التخصصات ذاتها.

أما أفراد الفريق الثالث، وهم أيضاً (تسعة لاعبين) من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، فقد حصلوا على منح بقيمة 20 %. وفي نهاية المباراة، تم توزيع الميداليات والكؤوس، بحضور مدير شؤون الطلبة هيثم المعيني.

برنامجوكانت جامعة دبي قد أطلقت هذه المسابقة من ضمن سلسلة نشاطات واحتفاليات في عام التسامح، كان أهمها برنامج نشر السعادة في المدارس، حيث قدمت الجامعة 14 ندوة للأساتذة والطلبة في دبي والشارقة وعجمان.

وقال رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي، إن الجامعة حريصة على دعم وتعزيز النشاطات الذهنية والجسدية في المدارس، وتحفيز الطلبة على الانخراط في رياضات ومسابقات علمية متعددة. وأكد البستكي «أن الطلبة بحاجة دائمة إلى ممارسة الرياضة والفنون بكافة أشكالها».