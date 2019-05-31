ختام «رمضانية التسامح» في العين اليوم

المصدر: العين- البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم في الصالة البنفسجية بنادي العين، دورة التسامح الرياضية، برعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وذلك بعد منافسات مثيرة طوال الأسبوعين الماضيين، بمشاركة 5 ألعاب هي كرة اليد، والطائرة، وقدم الصالات، وسباق الهجن، ورماية الشوزن.

وتشتمل فقرات الحفل الختامي على تتويج الفائزين في مسابقات سباق الهجن والرماية وخماسيات كرة القدم، فيما أعدت اللجنة المنظمة فقرات متنوعة، وأكد علي مسري، مدير البطولة اكتمال التحضيرات لحفل ختام دورة التسامح الرياضية، معرباً عن سعادة اللجنة بمخرجات الدورة في كل منافساتها في تعزيز وترسيخ قيم التسامح الأصيلة في مجتمعنا، ووعد بأن تكون النسخة المقبلة أكثر ألقاً وروعة بزيادة نوعية في الرياضات.

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ويرسم فريقا الجالية المغربية وفندق سيتي سيزن، المشهد الختامي للبطولة، عندما يلتقيان في المباراة النهائية، بعد فوزهما علي شرطة العين وشركة الريس للمقاولات، أول من أمس، ويسبق النهائي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين في نصف النهائي.

وكان فريق فندق سيتي سيزن نجح في تحقيق فوز عريض علي شرطة العين، 6-3 وسجل سداسية الفريق الفائز كل من هلال الجابري (هدفين)، وعبد المولي اكتتار، ونواف الطائي، وهدفين بنيران صديقة من لاعبي شرطة العين خميس عوض، وفيصل بن سعيد، اللذين سجلا بالخطأ في مرمى فريقهما، فيما أحرز للشرطة معاذ بن سالم، (هدفين) وفيصل بن سعيد،.

وبدوره تجاوز الجالية المغربية عقبة منافسه فريق الريس للمقاولات، بعد مباراة ماراثونية امتدت حتى الأشواط الإضافية وحفلت بالندية والإثارة.

حيث بكر فريق المقاولات بالتسجيل أولاً عن طريق أحمد حسن فؤاد، قبل أن يدرك حسام الكرة، التعادل للجالية المغربية، لينتهي الزمن الرسمي بالتعادل بهدف لمثله، ويحتكم الطرفان إلى الوقت الإضافي، حيث نجح فريق الجالية المغربية في حسم الأمور لمصلحته بتسجيله ثلاثة أهداف عن طريق سمير التباتي، وحسام الكرة (هدفين)، أدار المباراتين الحكام عيسي عبد المجيد وأحمد مصبح وعلي شملان ومحمد سعيد.