«الإعصار» و«العاصفة» بطلا ناشئة دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - البيان الرياضي

اختتمت مباريات البطولة الرمضانية لناشئة دبا الحصن، التي أقيمت ضمن منافسات البطولات الرمضانية لكرة قدم الصالات 2019، والتي تنظمها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين للعام الخامس عشر على التوالي، للناشئة والشباب في الأعمار من 13 إلى 18 سنة.

وحصد فريقا «العاصفة» لفئة الناشئة و«الإعصار» لفئة الشباب كأس المركز الأول، وتوج اللاعبون بالميداليات الذهبية، وجاء فريقا «الأساطير» لفئة الناشئة و«القوة» لفئة الشباب في المركز الثاني، وتوج اللاعبون بالميداليات الفضية، فيما كان المركز الثالث من نصيب فريقي «السيتي» لفئة الناشئة و«الزعيم» لفئة الشباب، وتوج اللاعبون بالميداليات البرونزية.

واشتمل ختام البطولة على مباراتين، جمعت المباراة الأولى بين فريقي «الأساطير» و«العاصفة» لتحديد المركزين الأول والثاني لفئة الناشئة، وحسمها فريق العاصفة لصالحه بنتيجة 4/‏3 بضربات الجزاء الترجيحية، وسجل للفائز اللاعب أحمد سعيد عبدالله، فيما سجل لفريق «الأساطير» اللاعب خليفة سعيد يعروف.

كما نال فريق «الإعصار» لقب البطولة لفئة الشباب بعد مباراة جمعته مع نظيره «القوة»، وتمكن من فرض سيطرته والفوز بنتيجة 2/‏1، بهدف التقدم الذي أحرزه اللاعب سلطان عبدالله بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى من المرمى، بعد الهدف الذي سجله زميله سلمان خصاو، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق «القوة» اللاعب محمد عبدالله الظنحاني.