ختام النسخة الأولى من بطولة «أراضي دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤخراً النسخة الأولى من بطولتها الرمضانية لكرة القدم، التي شاركت فيها مختلف قطاعاتها، ونظمها قطاع التسجيل والخدمات العقارية ليوم واحد، بالتعاون مع لجنة إسعاد الموظفين، بمدرسة أميتي في القصيص، برعاية «شوبا العقارية».

وفي ختام البطولة التي شهدها المديرون التنفيذيون لقطاعات الدائرة، وعدد كبير من موظفيها، وجمهور من الحضور، قام سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي دبي، وماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية، بتكريم المشاركين والفائزين، حيث جاء قطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي في المركز الأول.

وقال ماجد المري: «جاء تنظيم هذه البطولة، بهدف تشجيع التواصل بين الزملاء، والترفيه عنهم خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تنمية التنافس بروح رياضية، وتحفيز قيم عمل الفريق الواحد. ومن شأن مثل هذه الأنشطة، أن تساعد على تعزيز الروابط بين الموظفين خارج بيئة العمل، ومساعدتهم على قضاء أوقات ممتعة وسعيدة، وتعزيز قدراتهم الرياضية، ورفع الروح المعنوية للاستمتاع بصحة جيدة».

وأضاف المري: «في هذه المناسبة، يطيب لنا أن نتقدم ببالغ الشكر لشركة «شوبا العقارية»، لرعايتها هذه البطولة، ومساعدتنا على تنظيم حدث رياضي ناجح في دورته الأولى. ويسرنا أيضاً الإعراب عن امتناننا لكافة الزملاء الذين أشرفوا على تنظيم البطولة، وإلى كافة قطاعات الدائرة المشاركة، مع أطيب تهانينا للفريق الفائز».